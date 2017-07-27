Çin'den TCMB'ye onay çıktı

2017-07-27 09:09 | www.trend.az | 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çin’de onshore döviz piyasasında işlem yapabilmek için gereken onayı aldı.

Bankalar arası Ulusal Fonlama Merkezi'nin internet sitesi Chinamoney.com.cn'de yer alan bir açıklamaya göre Çin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz'dan itibaren onshore spot Döviz piyasasında işlem yapmasına onay verdi.

Çin’de onshore döviz piyasası Şangay merkezli ve Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) kontrolünde. PBOC, Çin’in finansal liberalizasyon adımları kapsamında ilk kez 2015 yılında onshore döviz piyasasını yabancı merkez bankalarına açmıştı.

Kasım 2016’da ise tarihte ilk kez TCMB ile Çin PBOC arasında ilk para takası gerçekleştirilmişti.