Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июля

2017-07-27 09:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7010 и 1,9984 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 27.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7010 1 евро 1 EUR 1.9984

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