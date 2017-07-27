Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июля
2017-07-27 09:15 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7010 и 1,9984 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
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Курсы валют и драгметаллов
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27.07.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7010
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1 евро
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1 EUR
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1.9984
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