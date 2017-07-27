«Нефтчи» не смог обыграть «Шальке» – ВИДЕО

2017-07-27 09:20 | www.oxu.az | 6

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» провел первый контрольный матч в рамках сбора в Австрии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, соперником подопечных Эльхана Абдуллаева стал «Шальке», выступающий в Бундеслиге Германии. Встреча завершилась победой соперника со счетом 1:0. В составе немецкого клуба отличился Бернард Текпетей.

Стартовый состав Нефтчи: Салахат Агаев, Магсад Исаев, Кирилл Петров, Павел Дрекса, Магомед Мирзабеков, Руслан Абышов, Тарзин Джахангиров, Игнасио Эррера, Намик Алескеров, Эльнур Джафаров, Даниэль Сеговия.

Второй проверочный матч «нефтяники» проведут 30 июля против клуба «Аль-Айн» из ОАЭ.

A.M.

