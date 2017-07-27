Названо число активных пользователей Facebook

2017-07-27 09:25 | www.oxu.az | 4

Выручка Facebook в II квартале 2017 года в годовом выражении выросла на 45% — до 9,32 млрд долларов, что выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших в среднем выручку в 9,2 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в компании.

Чистая прибыль социальной сети выросла на 71% — до 3,9 млрд долларов против 2,3 млрд долларов годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,32 по сравнению с 78 центами в аналогичный период прошлого года.

Компания заявила, что дневная аудитория в июне достигла 1,32 млрд человек, что на 17% больше, чем год назад. Число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, выросло также на 17% — до 2,01 млрд долларов.

Выручка компании от рекламы выросла во II квартале 2017 года на 47% в годовом выражении — до 9,16 млрд долларов, выручка от мобильной рекламы составила приблизительно 87% от всей рекламной выручки.

A.M.

