Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июля (версия 2)

2017-07-27 09:37 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7010 и 1,9984 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.