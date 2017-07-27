Сенаторы США достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России

2017-07-27 09:44 | www.oxu.az | 5

Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Gazeta.ru», об этом заявил сенатор-республиканец Боб Коркер. По его словам, сенат примет новый пакет санкций уже на этой неделе.

Отметим, что вчера палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого «вмешательства РФ» в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

Законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

Н.О.