Boru hatları gözetiminde TSE-BOTAŞ işbirliği

2017-07-27 09:41 | www.trend.az | 1

TSE, BOTAŞ ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında BOTAŞ’ın Doğalgaz Boru Hatları projelerinde saha montaj gözetimi hizmeti veriyor. Konuya ilişkin TSE İl Müdürü Lütfi Özmen bir açıklama yaptı.

Özmen açıklamasında, TSE, BOTAŞ’ın Doğalgaz Boru Hatları projelerinde gözetim ve denetim hizmeti verdiğini söyledi.

Önceki gün hizmete başladık

Özmen, “TSE, BOTAŞ ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında BOTAŞ’ın Doğalgaz Boru Hatları projelerinde saha montaj gözetimi hizmeti verecek. Protokol çerçevesinde TSE, BOTAŞ tarafından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yürütülen boru hattı yapım işi projelerinde; güzergâh açma, boru dizgi, kaynak, NDT, hidrostatik test ve benzeri konularla ilgili Gözetim ve Denetim hizmetini önceki günden itibaren sağlamaya başladı” dedi.

Sandıklı, Şuhut ve Emirdağ ilçelerinde gözetim yapıyorlar

TSE’nin Gözetim ve Denetim hizmetine başlayacağı doğal gaz boru hattı projelerini de anlatan Özmen, “Yozgat, Sarıkaya – Akdağmadeni Doğal Gaz Boru Hattı (Toplam, 93,8 km) Çanakkale, Lâpseki İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı (Toplam 42,8 km) Manisa, Gördes ve Gölhisar İlçeleri Doğal Gaz Boru Hatları (Toplam 141,7 km) Afyon, Sandıklı – Şuhut – Emirdağ İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı (Toplam 103,5 km)” diye konuştu.

TANAP’ta da proje yürütüyorlar

TSE’nin Petrol ve doğalgaz sektöründe birçok konuda akredite olarak uygunluk değerlendirme hizmeti verdiğini kaydeden Özmen, “TSE, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi(TANAP) kapsamında hat borusu imalatı ve sıcak bükme üretimi imalatının 3. Taraf Denetleme Hizmetleri Projesini de yürütmektedir” şeklinde konuştu.

Kaynak : Eskisehirgundem