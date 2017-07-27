Türk Telekom halka arzla yükseldi

2017-07-27 09:44 | www.trend.az | 1

Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en büyük gelir artışını elde etti. Şirket, 2017 ikinci çeyrekte yüzde 14.2’lik rekor yıllık büyüme ile 4.5 milyar TL’den fazla gelire ulaştı ve bu rakam 6 ayda 8.8 milyar oldu.

SM operatörlerinin 2017 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Türk Telekom, 2017’nin ilk altı ayında çift haneli büyüyerek, 8.8 milyar TL gelir elde etti. 2017’nin ilk üç ayında yüzde 13.3 büyüme ile 4.3 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14.2’lik büyüme ile 4.5 milyar TL’nin üzerinde gelir sağladı. Böylece 2008’deki halka arzdan bu yana en büyük gelir artışını kaydetti. Bu güçlü finansal ve operasyonel performansın sonucunda şirketin net kârı da, geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 katına çıktı. 2016 ikinci çeyreğinde 248 milyon TL net kâr kaydeden Türk Telekom, 2017’nin aynı döneminde kârını 890 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise Nisan-Haziran 2017 döneminde, 2008 yılındaki halka arzdan bu yana yıllık yüzde 30 rekor artışla 1.7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 4 puanın üzerinde büyüme göstererek yüzde 38’e çıktı.

FAVÖK’teki bu güçlü iyileşmenin ardından 2017 ikinci çeyrekte faaliyet kârı da yıllık yüzde 50 artışla 939 milyon T’L’ye yükseldi. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “4.5 milyar TL’nin üzerinde gelir elde ettiğimiz ikinci çeyrekte net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 katına çıkardık ve 890 milyon TL’ye yükselttik. Bu olağanüstü performans ve Türkiye ekonomisine olan inancımızın ışığında Türk Telekom olarak 2017 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik” dedi.

Türk Telekom’un 2017 yılı için FAVÖK beklentisinin de 5.8-6.0 milyar TL’den 6.3-6.4 milyar TL’ye yükseltildiğini kaydeden Doany, şunları söyledi: “Kurumsal data ve bilgi teknolojilerindeki projelerde ikinci yarıda gerçekleşecek hızlanmaları da göz önüne alarak 2017 yılı yatırım planlarımızı 3 milyar TL’den, 3.3 milyar TL’ye çıkardık. LTE spektrum ödemesi hariç tutulduğunda Türk Telekom Grubu olarak 2017 ikinci çeyrekte 545 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemindeki inovasyon ve yatırım odaklılığımız da tüm gücüyle devam edecek. Tüm hızla devam eden 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımızın yanı sıra kurumsal girişim sermayesi mantığı ile inovatif girişimlere de yatırım yapmaya odaklanacağız. Böylelikle hem ülkemize hem de şirketimize daha hızlı ve sürdürülebilir değer yaratmaya çalışacağız.”

ABONE SAYISI 40 MİLYONA DAYANDI

İkinci çeyrekte Türk Telekom toplam abone sayısının çeyrek bazda 350 binlik net artış ile 39.6 milyona ulaştığını kaydeden Paul Doany, şu bilgileri paylaştı: “Abone bazımıza baktığımızda özellikle genişbantta güçlü büyüme kaydettik. 2017’nin ikinci çeyreği itibarıyla, sabit genişbant abonelerinin sayısı son dokuz yılın en iyi ikinci çeyrek net abone kazanımı olan 188 bin artışla 9.1 milyona ulaştı. Bu dönemde fiber ürünümüze olan güçlü talep de devam etti ve fiber abone sayımız 2.3 milyona çıktı. TV abone sayımızı 2.3 milyona yükselttik” açıklamasında bulundu.