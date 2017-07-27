Сегодня «Габала» проведет очередную встречу в Лиге Европы

2017-07-27 09:59 | www.oxu.az | 5

Футбольный клуб «Габала» сегодня проведет очередную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соперником габалинцев станет греческий «Панатинаикос».

Матч на стадионе «Апостолос Николаидис» в Афинах начнется в 22:30 по бакинскому времени. Встречу отсудит испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

Команды уже встречались между собой в сезоне 2015-2016 на плей-офф Лиги Европы.

Тогда «Габала», сыграв обе встречи вничью (0:0, 2:2), прошла дальше по правилу выездного гола и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что ответная встреча пройдет 3 августа на стадионе «Bakcell Arena».

A.M.



