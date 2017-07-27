Анджелина Джоли рассказала о проблемах со здоровьем

2017-07-27 10:00 | www.trend.az | 5

Анджелина Джоли рассказала, что из-за стресса, вызванного ее разрывом с Брэдом Питтом, у нее начались проблемы со здоровьем, передает ТАСС. Как отметила звезда в опубликованном в интервью журналу Vanity Fair, у нее, в частности, была диагностирована гипертония, а также паралич лицевого нерва.

"Иногда семейные женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их собственном здоровье", - призналась она. По словам Джоли, справиться с параличом нерва, который затронул половину ее лица, помогло иглоукалывание. Сейчас, по признанию звезды, она полностью "контролирует свою жизнь и здоровье".

42-летняя актриса в интервью также впервые рассказала о последних месяцах совместной жизни с Питтом, с которым они расстались в 2016 году и сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса. "Это было тяжелейшее время, нам обоим стал необходим воздух", - поведала она.

По признанию Джоли, после разрыва отношений прийти в себя ей помогла забота о детях и работа по дому. "В течение девяти месяцев я просто пыталась быть хорошей домохозяйкой: я убирала за собаками, мыла посуду и читала детям сказки на ночь", - рассказала актриса. По ее словам, по просьбе детей она даже записалась на кулинарные курсы.

Как отметила Джоли, дети восприняли разрыв родителей стоически и уже приходят в себя. "Они восстанавливаются после тех вещей, которые произошли в [их] жизни", - призналась голливудская звезда. "Я не хочу, чтобы мои дети тревожились за меня", - сказала также актриса. "Им нужно знать, что все будет в порядке, даже если ты сама в этом не уверена", - добавляет она.

Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из них - приемные. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.