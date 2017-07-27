«Samsung Galaxy J5» надежная защита ваших данных

2017-07-27 10:00 | www.oxu.az | 4

В эпоху главенства электроники, где все что мы знаем постепенно превращается в часть всемирной паутины или уже является ее частью, главной задачей становится защитить себя и свои данные от «посторонних глаз». Мы все делаем через интернет, оплачиваем расходы, смотрим фильмы, храним огромные объемы данных на сетевых носителях и общаемся. Нам просто необходимо ограничение доступа к личной информации, но обычные смартфоны, которыми мы привыкли пользоваться не всегда дают такую возможность, тем более по приемлемой цене.

Если вы все еще ищете решение этой проблемы, то новая серия «J (2017)» от «Samsung» предназначена для Вас. Новый изящный из полностью металлического корпуса «Samsung Galaxy J5» имеет внушительную характеристику и отличную степень защиты. Это именно тот случай, когда трендовый дизайн гармонично сочетается с функциональностью и безопасностью. Разработанный с особым вниманием к деталям, новый смартфон «Samsung Galaxy J5» получил полностью металлический корпус с абсолютно не выступающей основной камерой, благодаря чему смартфон удобно держать одной рукой. На передней стороне корпус покрыт стеклом с эффектом 2.5D, защищающий 5,2-дюймовый Super AMOLED HD-дисплей. Здесь же находится и дактилоскопический сканер, расположенный на механической кнопке «Домой». Таким образом Ваши данные теперь можно защитить уникальным «рисунком» ваших пальцев, который невозможно подделать и невозможно изменить – отпечатком пальца. Не многие смартфоны в данном ценовом сегменте могут похвастаться такими выдающимися характеристиками и наличием сканера отпечатков пальцев.

Дополнительную защиту для важного контента поможет обеспечить функция «Secure Folder». Это мощное решение для обеспечения безопасности, которое позволяет создать личное и полностью зашифрованное пространство для хранения различного контента, такого как фотографии, документы и аудиофайлы с дополнительным уровнем защиты, доступ к которому будете иметь только вы.

Высокая степень безопасности — это не все преимущества «Galaxy J5». «Samsung Galaxy J5» имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ с помощью карты microSD. Благодаря этим характеристикам «Galaxy J5» отличается отличным быстродействием и высокой скоростью реагирования, что позволяет ускорить выполнение повседневных задач. Также смартфон очень комфортно себя чувствует и в игровой среде.

Снимки на новом аппарате получаются яркими и четкими не зависимо от условий съемок, ведь теперь на смартфоне сразу две 13 мегапиксельные камеры с улучшенной оптикой и светосилой. Так, основная камера с апертурой F/1.7 позволяет делать четкие фотографии с улучшенной детализацией даже при слабом освещении, а ее упрощенный интерфейс дает возможность с легкостью снимать фотографии даже одной рукой, благодаря «плавающей» кнопке «снять».

«Samsung Galaxy J5» позволяет делать яркие и детализированные селфи с повышенной точностью даже в условиях «затемненных помещений» и в вечернее время суток, благодаря фронтальной LED-вспышке и светосильному объективу с диафрагмой F1.9. Вы также можете управлять спуском затвора простым жестом руки, покажите камере ладонь и «Вуаля» селфи готово. Данная новая функция так и называется - PALM Selfie.

Одной из особенностей J5 также является наличие слота под вторую сим-карту. Но производитель пошёл еще дальше, теперь вы можете не только пользоваться вторым номером, а использовать все его возможности с функцией Dual Messenger. Смартфон позволяет настраивать две учетные записи для одного мессенджера с различными целями - два номера, два мессенджера. Пользователи могут настраивать и легко управлять второй учетной записью мессенджера одновременно из главного экрана и меню настроек.

Новый элегантный «Samsung Galaxy J5» это отличный смартфон с металлическим дизайном, усовершенствованной характеристикой и улучшенной защитой. Новую серию «J (2017)», а также смартфон «Samsung Galaxy J5» можно приобрести в сети магазинов: «BakuElectronics», «İrshadTelecom», «KontaktHome», «Maxi.az» и «Soliton».

*Внимание! При покупке смартфонов Samsung обязательно обратите внимание на голограмму подлинности.