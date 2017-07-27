Статистика браков в Азербайджане после 45 лет

2017-07-27 10:12 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане среди впервые вступающих в брак после 45 лет больше мужчин, чем женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, эта тенденция еще больше проявляется среди вступающих в брак в возрасте выше 60 лет.

В прошлом году в брак вступило 639 мужчин и 141 женщина старше 60 лет.

В целом в 2016 году в Азербайджане вступило в брак 1093 мужчин в возрасте 45-49, 1167 мужчин в возрасте 50-59 лет и 639 мужчин в возрасте 60 лет и старше.



В прошлом году в брак вступили 666 женщин в возрасте 45-49 лет, 698 женщин в возрасте 50-59 лет и 141 женщина в возрасте 60 лет и старше.

В городах Азербайджана число мужчин, вступающих в брак после 45 лет, больше чем в сельской местности.

Э.А.

