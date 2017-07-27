Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на Всемирных играх в Польше (ФОТО)

2017-07-27 10:12 | www.trend.az | 4

ВРОЦЛАВ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная завоевали серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам на батуте (синхронные прыжки) в рамках Всемирных игр в польском Вроцлаве, передает спецкор Trend.

“Золото” завоевали украинские гимнастки, а “бронзу” - гимнастки из Голландии.

На соревнованиях Азербайджан оставил позади себя спортсменок из России, Китая, США и других стран.

“Очень рад за наших девочек. Рад, что они смогли успешно представить нашу страну и Федерацию гимнастики Азербайджана. Девочки показали достойный результат, несмотря на то, что их соперницами были достаточно сильные команды из России, Украины и Китая”, - сказал Trend тренер азербайджанской сборной по батуту Владимир Шуликин.

Шуликин поблагодарил Федерацию гимнастики Азербайджана и его руководство за созданные для тренировок превосходные условия и возможность участвовать на международных соревнованиях.

Отметим, что впереди азербайджанских гимнасток ждет Чемпионат мира в Болгарии, который пройдет в конце этого года.

Всемирные игры 2017 проходят в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля. В программу соревнований вошли более 30 видов спорта.

(Автор: Шахин Казымзаде, Азад Гасанли)