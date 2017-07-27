В парламенте Турции проходит акция протеста оппозиции

2017-07-27 10:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Депутаты турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) проводят акцию в парламенте страны, пишут в четверг турецкие СМИ.

Депутаты CHP со вчерашнего дня не покидают здание парламента в знак протеста против принятия новых внутренних процедурных правил.

Сообщается, что основной причиной протеста оппозиции стало уменьшение времени выступлений парламентариевс десяти минут до трех минут.

CHP расценивает это как ограничение оппозиции в высказывании мнения.

Отметим, что 10 июня этого года в парламенте Турции был принят закон о новых внутренних процедурных правилах.

В том числе новые правила предусматривают штрафы за неверное высказывание о событиях 1915 года. Турецкие депутаты в случае высказываний и заявлений о событиях 1915 года, противоречащих национальным интересам страны, будут штрафоваться на сумму 12 тысяч лир [официальный курс турецкой лиры на 27 июля - 3.5638 TRY/USD], что составляет две трети депутатской зарплаты.

Также запрещено использование парламентариями выражения "иракский Курдистан".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu