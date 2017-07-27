Фатих Терим может вновь возглавить «Галатасарай»

2017-07-27 10:21 | www.oxu.az | 9

Покинувший пост главного тренера сборной Турции Фатих Терим может получить новую должность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 64-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить «Галатасарай».

Стамбульский клуб расстается с нынешним наставником – хорватом Игором Тудором, и выплатит ему 400 тыс. евро компенсации.

Отметим, что Фатих Терим возглавлял «красно-желтых» в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 годах. Под его руководством «Галатасарай» 6 раз праздновал чемпионство, а в 2000 году стал победителем Кубка УЕФА.

A.M.

