В Азербайджане откроется посольство Коста-Рики

2017-07-27 10:26 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане в ближайшее время откроется посольство Коста-Рики.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, посольство будет открыто вероятнее всего в середине августа.

В связи с этим в ближайшие дни в Баку должен прибыть временный поверенный в делах Коста-Рики в Азербайджане Хайро Франсиско Лопес Боланьос (Jairo Francisco Lopez Bolanos), который будет заниматься поиском соответствующего помещения для посольства и другими административными вопросами.

Н.О.