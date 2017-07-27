В США проходят протесты из-за высказывания Трампа о трансгендерах
2017-07-27 10:33 | www.oxu.az | 5
Президент США накануне объявил в своём «твиттере», что лицам, поменявшим пол, будет запрещено служить в рядах ВС.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, жители США вышли на акцию протеста в связи с объявленным президентом США решением запретить трансгендерам служить в армии.
По данным NBC, у призывных пунктов в Нью-Йорке собрались сотни человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписью «Сопротивляйся».
Также противники решения Дональда Трампа собрались у Белого дома в Вашингтоне.
«Права трансгендера — это права человека!», можно прочитать на баннерах.
А на другом здлфещм «Мой двоюродный брат-гендерквир (лицо, не относящее себя ни к одному из полов), служащий в армии, может надрать твою оранжевую задницу!» написано на одном из плакатов.