В США проходят протесты из-за высказывания Трампа о трансгендерах

2017-07-27 10:33 | www.oxu.az | 5

Президент США накануне объявил в своём «твиттере», что лицам, поменявшим пол, будет запрещено служить в рядах ВС.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, жители США вышли на акцию протеста в связи с объявленным президентом США решением запретить трансгендерам служить в армии.

По данным NBC, у призывных пунктов в Нью-Йорке собрались сотни человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписью «Сопротивляйся».

Также противники решения Дональда Трампа собрались у Белого дома в Вашингтоне.

«Права трансгендера — это права человека!», можно прочитать на баннерах.

А на другом здлфещм «Мой двоюродный брат-гендерквир (лицо, не относящее себя ни к одному из полов), служащий в армии, может надрать твою оранжевую задницу!» написано на одном из плакатов.

С.С.

