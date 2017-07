Певец из Баку снял клип на Бали (ВИДЕО)

2017-07-27

БАКУ /Trend Life/ - Певец из Баку, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале (Россия) Эмиль Кадыров представил в социальной сети свой дебютный видеоклип на композицию "Весна", сообщает Trend Life.

Автором музыки и слов композиции являются Александр Леничко и Максим Кириллов.

Съемки проходили на острове Бали (Индонезия). Видеоклип получился ярким и запоминающимся, наполненным интересными кадрами, а у самой песни есть все шансы стать хитом лета.

Напомним, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Окончил в Баку музыкальную школу имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары. Также окончил Белгородский музыкальный колледж.

Кадыров - лауреат XVI московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада", лауреат международного конкурса им. К. Шульженко (Харьков, 2012 год), дипломант первой степени конкурса молодых исполнителей в Чернигове, участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской.

(Автор: Джани Бабаева)