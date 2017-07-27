США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не с правительством

2017-07-27 10:42 | www.trend.az | 4

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей коалиции и источников в вооруженных силах США.

"Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ", — заявил телеканалу официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По данным телеканала, в связи с новыми установками одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима.

"Шахада аль-Картиан" дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели. Коалиция дала понять руководству "Шахада аль-Картиан", что если они выберут преследование других целей, коалиция больше не будет оказывать им поддержку", — сказал Диллон.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.