Азербайджан и Болгария подпишут соглашение в сфере соцобеспечения

2017-07-27 10:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария подпишут соглашение в сфере социального обеспечения.

Документ будет регулировать право на получение пенсий и пособий по безработице для граждан Азербайджана и Болгарии, которые работают или работали в одной из двух стран. Вопросы сотрудничества в сфере социальной политики и подписания соглашения обсудили посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова и министр труда и социальной политики Болгарии Бисер Петков.

На встрече были рассмотрены возможности расширения контактов между министерством труда и социальной политики Болгарии и министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана путем проведения регулярных двусторонних встреч экспертов по вопросам, представляющим взаимный интерес. Среди основных моментов беседы было также сотрудничество между двумя странами в области трудовой миграции.

(Автор: Себа Агаева)