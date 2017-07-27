Половина Млечного Пути оказалась внегалактической – ВИДЕО
2017-07-27 10:52 | www.oxu.az | 7
Международный коллектив астрономов установил, что до половины материи Млечного Пути имеет внегалактическое происхождение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает Северо-Западный университет (США).
«Вероятно, что большая часть материи Млечного Пути находилась в других галактиках и путешествовала по межгалактическому пространству, прежде чем была выбита мощным ветром и в итоге нашла свой новый дом в Млечном Пути», — предположил соавтор исследования Даниэль Англес-Алькасар.
Ученые полагают, что материя перемещалась между галактиками со скоростью в сотни километров в секунду, а наполнение Млечного Пути чужеродным веществом заняло несколько миллиардов лет.
К подробным выводам астрономы пришли, проведя на суперкомпьютере моделирование, воспроизводящее формирование Млечного Пути. Ученых прежде всего интересовало происхождение вещества, из которых появляются звезды.