Саакашвили: Порошенко, вы переступили черту - ВИДЕО

2017-07-27 10:58 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.

Как передает Oxu.Az, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство – украинское и им не удастся меня его лишить!» – заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что не будет получать статус беженца.

Саакашвили также заявил, что Порошенко ездил в Грузию «для очередного договорняка».

«Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз – двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера Газпрома, пророссийского Иванишвили», – заявил экс-губернатор.

По словам Саакашвили, «они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле – это очередная ложь». Он отметил, что с тех пор, как ему предложили гражданство Украины, против него в Грузии не было возбуждено ни одно дело.

«Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям «жить по-новому». Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!», – резюмировал экс-президент Грузии.

Ранее сообщалось, что Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента соответствующего указа пока нет. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.

Н.О.