В Казахстане при падении самолета Як-12 погибли два человека

2017-07-27 10:44 | www.trend.az | 5

Два человека погибли в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики, передает РИА Новости.

"Двадцать седьмого июля произошло падение самолёта Як-12, принадлежащего авиакомпании "Казавиа", в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным комитета, самолет выполнял авиахимработы.

В свою очередь, официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил, что утром в четверг упал самолет, проводивший обработку кукурузных полей. После падения самолет загорелся.

"На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли", — сообщил Иманкулов.

По факту происшествия начато расследование.