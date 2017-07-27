В Казахстане при падении самолета Як-12 погибли два человека
2017-07-27 10:44 | www.trend.az | 5
Два человека погибли в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики, передает РИА Новости.
"Двадцать седьмого июля произошло падение самолёта Як-12, принадлежащего авиакомпании "Казавиа", в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным комитета, самолет выполнял авиахимработы.
В свою очередь, официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил, что утром в четверг упал самолет, проводивший обработку кукурузных полей. После падения самолет загорелся.
"На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли", — сообщил Иманкулов.
По факту происшествия начато расследование.