В Казахстане приостановили эксплуатацию Як-12 после ЧП с двумя жертвами

2017-07-27 10:51 | www.trend.az | 4

До выяснения причин крушения самолета в Алматинской области эксплуатация ЯК-12 приостановлена. Такое решение было принято Комитетом гражданской авиации МИР РК, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО «НАК Казавиа», Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования», - сообщили в ведомстве.

Уполномоченным органом по расследованию является Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.

Напомним, сегодня утром в Панфиловском районе Алматинской области разбился самолет ЯК-12. Погибли два человека. Информацию подтвердили в Комитете по ЧС МВД РК. По данному факту уже начато расследование.