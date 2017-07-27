Путин запретил уклонистам быть госслужащими

2017-07-27 11:05 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий наем на работу в госорганах граждан, не отслуживших в армии.

Как передает Oxu.Az, текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, военные комиссариаты должны будут проинформировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них «уклонистов».

В законе также прописан порядок участия «уклонистов» в заседании призывной комиссии при вынесении решения о запрете. Если работодатель обнаружит, что нанял гражданина, не пожелавшего служить, он будет обязан уволить этого человека в течение 10 дней.

14 июля сего года Госдума одобрила настоящий законопроект в третьем чтении .

Н.О.