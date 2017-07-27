Резкой реакции Ирана на новые санкции США не будет - эксперт Конгресса

2017-07-27 10:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иран вряд ли резко отреагирует на возможные новые санкции, поскольку они не будут направлены на гражданские сектора экономики страны, считает эксперт Исследовательской службы Конгресса США Кеннет Кацман (Kenneth Katzman).

«Санкции, как ожидается, не окажут существенного влияния ни на один из основных секторов экономики Ирана. Законопроект затронет компании или лица, связанные с ракетной программой Ирана, поддержкой террористических групп, деятельностью Революционной гвардии Ирана и нарушением прав человека в стране», - сказал Кацман Trend в четверг по электронной почте.

Во вторник Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о новых санкциях против Ирана, России и Северной Кореи. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом. Затем его рассмотрит президент США.

По словам Кацмана, все, что пишется об этом законопроекте, свидетельствует о том, что он однозначно поддерживается большинством в Конгрессе. Он также напомнил, что пресс-секретарь президента Трампа сказал, что глава государства, скорее всего, подпишет этот закон.

Кацман отметил, что Иран, скорее всего, отреагирует, как он уже несколько раз делал в ответ на дополнительные санкции США - подаст жалобу в Объединенную комиссию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, которая занимается ядерным соглашением.

«Однако на сегодня Совместная комиссия не установила, что какие-либо из объявленных дополнительных санкций США нарушают это соглашение», - сказал он.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova