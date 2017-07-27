Новый посол России в Турции вручит верительные грамоты президенту Эрдогану

2017-07-27 11:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новый посол России в Турции Алексей Ерхов сегодня вручит верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, пишут в четверг турецкие СМИ.

Ожидается, что также состоится отдельная встреча президента Эрдогана с российским послом.

Отметим, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

19 июня этого года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu