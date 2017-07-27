После решения ФРС доллар подешевел до годового минимума

2017-07-27 11:17 | www.apa.az | 7

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром опустился до минимума с июня 2016 года на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку.

Как передает АПА-Экономикс, на сегодняшней торговой сессии индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 93,36 пункта. При этом ранее в ходе торгов он опускался до минимума с 24 июня 2016 года в 93,15 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1747 доллара за евро с 1,1735 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 111,06 иены за доллар со 111,17 иены на прошлых торгах.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе «относительно скоро».

Федрезерв также добавил, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность умеренно растет. Годовая инфляция снизилась за последний год, отметил регулятор, также как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немного ниже целевой планки регулятора в 2%.



