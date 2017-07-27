Солист группы группы Rammstein Тилль Линдеманн прогулялся по Ичери Шехер (ФОТО)

2017-07-27 11:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Немецкий вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится с визитом в Баку, совершил прогулку по городу и посетил древнюю часть столицы Азербайджана - Ичери Шехер, сообщает Trend Life.

Музыкант посетил галерею известного азербайджанского художника Али Шамси, которая расположена в Ичери Шехер. Фотографиями, сделанными в ходе знакомства с музыкантом на своей странице в Instagram поделился Али Шамси.

Напомним, что вчера известный певец и композитор EMIN представил видеоролик с Тиллем Линдеманном и назвал его "первым невероятным гостем" фестиваля "ЖАРА".

Rammstein - культовая немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.

По состоянию на 2013 год, Rammstein продали в совокупности до 35 миллионов единиц записей.

(Автор: Джани Бабаева)