Иран ведет переговоры с Россией по разработке нефтяных месторождений в Каспийском море

2017-07-27 11:05 | www.trend.az | 5

Иран ведёт переговоры с российскими, норвежскими и китайскими компаниями по разведке и разработке нефтяных месторождений в Каспийском море. Об этом заявил директор компании «Khazar Exploration and Production Co» (KEPCO) по международным делам Рамин Ходафарин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

По его словам, за последние недели были проведены встречи с представителями ведущих компаний в области бурения и разведки нефти и газа из России, Норвегии и Китая. По его словам, в ходе этих встреч была обсуждена возможность сотрудничества по развитию и разработке нефтяных месторождений в Каспийском море.

За последние годы министерство нефти Ирана уделяло основное внимание разработке нефтяных месторождений в Персидском заливе, но учитывая устранение санкций и содействие участию иностранных компаний, министерство поставило на повестку дня разработку нефтяных месторождений в Каспийском море для освоения необходимых финансовых ресурсов и технологий для бурения на большой глубине в море.

Ходафарин также сообщил об образовании инвестиционного комитета в KEPCO заявив, что комитет должен приобрести капитал и технологии для выполнения планов по разработке месторождений в Каспийском море.

Ранее управляющий директор Иранской Нефтяной Компании Хазар Мохсен Делавиз не исключал возможности подписания соглашение с российской нефтяной компанией «Лукойл» по изучению нефтяных месторождений Каспийского моря в ближайшее время.

По его словам, согласно соглашению, стороны будет сотрудничать в области изучения нефтяных месторождений в южной части Каспии.

В настоящее время обнаружены запасы нефти на глубине 2500 м в месторождении Сардар Джангал в южной части Каспийского моря.