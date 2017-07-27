Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

2017-07-27 11:21 | www.oxu.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, церемония транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро назвал подарок «выражением моральной поддержки» тем, кто «пострадал от нападок правительства США».

«Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции», - сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются «незаконными и вопиющими».

Н.О.