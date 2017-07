Лететь, нельзя вернуть или лететь нельзя, вернуть?

Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах...

Если что-то пошло не так и отпуск приходится отменять или переносить, первым возникает вопрос о возвращении денег за авиабилеты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, некоторые можно спокойно вернуть или обменять, для других это невозможно, и при отказе лететь вы потеряете всю их стоимость.

До июня 2014 года все авиабилеты российских авиакомпаний были возвратными: пассажир мог вернуть билет даже непосредственно перед вылетом, и в этом случае получал назад 75 процентов стоимости (при возврате менее чем за сутки авиакомпания удерживала в виде штрафа 25 процентов). Если возврат оформлялся за несколько суток до вылета, то обходилось вообще без финансовых потерь.

TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF CANCEL/NO-SHOW — билет невозвратный, если пассажир отменил поездку или не явился на посадку. То есть вернуть такой билет без весомой причины не получится. Может быть указана и только первая часть формулировки — Ticket is non-refundable. Смысл тот же.

CHANGES NOT PERMITTED — билет не подлежит обмену.

CHANGES ANY TIME CHARGE EUR 50.00 — обменять такой билет можно, но за 50 евро. Сумма может варьироваться у разных авиакомпаний.

NAME CHANGE NOT PERMITTED — изменить имя в билете нельзя.

WHERE FARE IS NON-REFUNDABLE ANY TIME IN THIS CASE YQ/YR SURCHARGES ARE ALSO NON-REFUNDABLE — Здесь «YQ/YR» обозначает таксы. Имеется в виду, что если тариф билета невозвратный, то таксы также не подлежат возврату.

Как вернуть билет?

Если улететь не получается, сразу сообщите о необходимости возврата в службу поддержки сервиса, в котором купили билет. Дело в том, что за возврат в некоторых случаях все же придется заплатить штраф: обычно это прописано в правилах тарифа. И чем ближе к вылету, тем больше штраф — иногда до половины стоимости билета. Крайним сроком возврата считается момент окончания регистрации на рейс (в некоторых авиакомпаниях — время вылета).

При обращении в службу поддержки максимально четко сформулируйте запрос: хотите вы вернуть билет (и не полетите совсем) или обменять на другие даты. Специалисту поддержки нужно точно знать, что от него требуется.

Некоторые авиакомпании возвращают или обменивают билеты только в офисе продаж, другие позволяют все оформить дистанционно. С этим, опять же, желательно ознакомиться заранее, прочитав правила тарифа. Если же вы покупаете билет в сервисе по продаже билетов, возврат обычно осуществляется через сервис.

С.С.