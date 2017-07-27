Ликвидация госконцерна “Антонов” не отразится на поставках самолетов в Азербайджан (Экслюзив)

2017-07-27 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ликвидация государственного концерна “Антонов” никак не отразится на поставках самолетов “Ан-178” в Азербайджан, сообщили в четверг Trend в госконцерне.

“Реализация сделки между азербайджанской Silk Way Airlines и “Антонов” будет осуществляться в прежнем режиме согласно графику”, - сказали в концерне.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в течение двух месяцев будут ликвидированы концерн “Антонов” и три его предприятия (ГП “Антонов”, “Харьковский авиационный завод” и ГП “Завод 410 гражданской авиации”). Однако, как отметили Trend в самом концерне, эта информация не соответствует действительности.

Кабинет министров Украины 19 июля утвердил постановление “О ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов»”. Согласно официальному заявлению концерна, три предприятия - ГП “Антонов”, “Харьковский авиационный завод” и ГП “Завод 410 гражданской авиации” - будут переданы в управление государственного концерна “Укроборонпром”.

10 самолетов “Ан-178”, которые Silk Way Airlines должен получить согласно контракту, подписанному в 2015 году, производятся именно в ГП “Антонов”. Как сообщили в концерне, ГП “Антонов” продолжит работать в штатном режиме и на рынке продукция предприятия, как и раньше, будет представлена ​​под брендом “Антонов”.

В мае 2015 года ГП "Антонов" и азербайджанской Silk Way Airlines заключили контракт на сборку в Украине и поставку азербайджанской компании десяти транспортных АН-178. Поставка первых двух самолетов, согласно условиям контракта, должна быть обеспечена к концу 2018 года, поставка еще восьми самолетов - по согласованию сторон.

Ан-178 - украинский ближнемагистральный военно-транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Первый полет он совершил седьмого мая 2015 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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