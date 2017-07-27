В аэропорту имени Ататюрка столкнулись два самолета

2017-07-27 11:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле на взлетной полосе столкнулись самолет компании Scat Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Актау, и самолет "Турецких авиалиний" (THY), выполнявший рейс Стамбул- Тайбэй. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.

Отмечается, что пострадала хвостовая часть самолета THY. Пассажиры были эвакуированы.

В результате инцидента никто не пострадал, все эвакуированные пассажиры были отправлены в Тайбэй другим рейсом.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu