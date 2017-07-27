В Ленкорани умер мужчина, упавший на стеклянную витрину

2017-07-27 11:33 | www.oxu.az | 3

В Ленкорани произошел смертельный случай.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, мужчина 40-45 лет, личность которого пока не установлена, вошел в аптеку и внезапно упал на стеклянную витрину. В результате он получил множественные резаные раны.

Раненый был доставлен в Центральную больницу Ленкоранского района, но спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование, устанавливается личность умершего.

A.M.

