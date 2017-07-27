Западные издания отмечают активное укрепление азербайджано-турецких отношений

2017-07-27 11:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Авторитетное европейское издание Eurasianet анализирует азербайджано-турецкие отношения на основе данных опроса, проведенного турецким университетом KADİR Has.

Согласно опросу, 71,3 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом Турции.

По словам автора статьи, рейтинг восприятия дружественности Азербайджана турецким народом неуклонно растет с начала проведения опроса в 2013 году. Тогда за Азербайджан высказались 28 процентов, в 2015 году - 37 процентов и 2016 году - 59 процентов.

Это отражено и в результатах другого опроса - «С какими странами Турция должна сотрудничать для реализации своей внешней политики?". Азербайджан и здесь занял первое место с 59 процентами, что также показывает беспрецедентный рост с 2013 года, когда об этом заявили 12 процентов.

Ни одна другая евразийская страна, помимо Азербайджана, не набрала голосов в рейтинге друзей Турции, но некоторые из них фигурируют в ответах на вопрос «Какая страна или страны представляют угрозу для Турции?». Согласно результатам опроса, 18 процентов турок считают, что это может быть Армения, говорится в статье.

По мнению автора, у Азербайджана и Турции действительно широкое поле для взаимодействия. Существует крупномасштабное экономическое сотрудничество, особенно в сфере нефти и газа. Турция также поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией.

По словам экспертов, в последнее время наблюдается повышение активности Азербайджана в отношениях с Турцией, в частности отмечаются его поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после прошлогодней попытки государственного переворота в этой стране и энергичные усилия Баку против организации Фетхуллаха Гюлена, которого президент Эрдоган обвиняет в содействии попытке переворота.

(Автор: Эльмира Таривердиева)