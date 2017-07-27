ООН предупреждает о катастрофе в Йемене

2017-07-27 11:40 | www.oxu.az | 5

Катастрофическая эпидемия холеры распространяется в Йемене, где уже два года не стихает конфликт, который также повлек за собой серьезнейший гуманитарный кризис.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по завершении своего совместного визита в эту страну.

«За последние три месяца в Йемене зарегистрировано 400 тысяч новых случаев с подозрением на холеру. 1,9 тыс. человек скончались от последствий этой инфекции. Главные причины стремительного распространения заболевания – разрушенная в ходе конфликта система здравоохранения, недоедание, а также отсутствие адекватного водоснабжения и средств санитарии», – говорится в совместном заявлении, опубликованном Центром новостей ООН.

Кроме того, страна находится на грани полномасштабного голода – более половины населения не может точно сказать, будет ли у них пища на следующий день. А истощение ведет к снижению иммунитета и уязвимости перед инфекцией, подчеркивают представители ООН.

В этой связи главы ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ отметили, что кризис в Йемене требует внимания и беспрецедентной по масштабности гуманитарной поддержки.

«На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев», – говорится в заявлении.

Случаи холеры отмечены почти во всех провинциях Йемена. Сейчас это крупнейшая вспышка холеры в мире.

Н.О.