В Азербайджане растет число случаев хронической почечной недостаточности

2017-07-27 11:48 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане число страдающих хронической почечной недостаточностью выросло на 10-12%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом гемодиализа клинического медцентра Миршахим Джалалов.

Он отметил, что в южном регионе наблюдается большее количество страдающих от этой болезни: «Смертельные случаи в течение месяца составляют 600-700 человек. Можно сказать, что болезнь помолодела. В больнице 40 человек старше 80 лет.

В Азербайджане среди лечащихся гемодиализом самому младшему 3 года, самому старшему 85 лет. Сейчас имеется 6 больных до 15 лет. Больные полностью обеспечиваются министерством здравоохранения лекарствами по 71 наименованию и медицинскими принадлежностями. Сейчас по программе «Хроническая почечная недостаточность» 719 людям сделана операция по пересадке почек. Они обеспечиваются 13 видами лекарств за счет государства».

A.M.

