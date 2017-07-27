Ани Лорак и Mband в преддверии визита в Баку (ФОТО)

2017-07-27 11:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Ани Лорак и Mband, в преддверии визита в Баку для участия в фестивале «ЖАРА», стали наставниками нового шоу талантов «Битва талантов». Один из самых масштабных проектов этого лета от Академии популярной музыки Игоря Крутого стартовал 15 июля на канале Муз-ТВ, сообщили Trend Life организаторы проекта.

«Битва талантов» выходит в эфир каждую субботу в 11. 30 и даёт шанс подросткам от 10 до 15 показать себя и выиграть главный приз проекта-миллион рублей. Первые выпуски показали, что борьба, действительно, ведётся среди чуть ли не самых лучших молодых исполнителей страны. Тройка жюри, которая меняется в каждом выпуске, порой, предстаёт перед сложнейшим выбором. Сейчас конкурсанты расформированы в две команды-Воды и Огня. И уже на этой неделе в эфире будет раскрыта главная интрига «Битвы талантов»- «Кто же станет наставником?». Итак, вести команду Огня к победе будет певица Ани Лорак, а команду Воды-группа Mband.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Отметим, что в фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов, среди которых также и азербайджанские исполнители.

В день открытия фестиваля, 27 июля, состоится гала-концерт, в котором примут участие - Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юлия Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

(Автор: Вугар Иманов)