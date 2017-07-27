Обнародована дата встреча глав МИД стран-членов ОИС

2017-07-27 11:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Встреча глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле состоится первого августа. Об этом сообщил Trend в четверг дипломатический источник.

Как сообщили Trend в ОИС ранее, в начале августа состоится встреча глав МИД стран-членов ОИС, на которой преимущественно будут обсуждаться недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами.

Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме недавно завершилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса - одна из основных исламских святынь.

В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, 14 человек были госпитализированы, один из них с тяжёлым ранением головы. Среди пострадавших – председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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