Жители Баку протестуют против вырубки деревьев – ФОТО

2017-07-27 11:49 | www.oxu.az | 4

Около 100 жителей Баку обратились с письменным заявлением в редакцию сайта Enter.News. Заявление адресовано президенту страны Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, по словам жителей, перед их зданием на улице И.Дадашова, 91 в 8-ом микрорайоне Бинагадинского района столицы группа людей по ночам уничтожает полосы озеленения, которые жители закладывали долгие годы.

Oxu.Az представляет письмо жителей здания и фотографии вырубленных деревьев:

Э.А.

