Мониторинг выпускника в Международной школе экономики – занятость 85%

2017-07-27 11:53 | www.trend.az | 4

В Международной школе экономики UNEC проведен мониторинг выпускника за 2016/1 учебный год.

По результатам мониторинга 85% выпускников Международной школы экономики UNEC устроились на работу сразу же после окончания университета. 81% поступили в магистратуру, а 3% находится на военной службе. При проведении мониторинга стало известно, что 16% выпускников ждут ответа из зарубежных университетов.

54% из числа поступивших в магистратуру продолжат учебу в Азербайджане, а 46% за рубежом.

Выпускники продолжают обучение в таких авторитетных университетах как London School of Economics and Political Science, University of Bologna, University of Rome Tor Vergata, Corvinus University, Sapienza.

Мониторинг выпускника проводится ежегодно в Международной школе экономики UNEC.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.