Премьер-министр Грузии: «Визит Майкла Пенса является показателем поддержки США»

2017-07-27 12:00 | www.apa.az | 6

Вице-президент США Майкл Пенс совершит визит в Грузию 31 июля.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, этот визит является показателем поддержки США Грузии.

«Майкл Пенс будет находиться с визитом в Грузии с 31 июля по 1 августа. Этот визит доказывает поддержку США Грузии. Считаю, что за короткое время у нас установились весьма тесные отношения с новой администрацией США, что очень важно для развития наших связей в рамках стратегического партнерства», - подчеркнул Квирикашвили.