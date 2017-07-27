Американский генерал согласился нанести ядерный удар по Китаю

2017-07-27 11:59 | www.oxu.az | 4

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе в случае, если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдаст такой приказ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает Associated Press.

В ходе конференции по безопасности в австралийском университете его спросили, выполнил бы он приказ о нанесении ядерного удара по Китаю на следующей неделе, если бы такой приказ поступил от президента.

«Ответ — да», — сказал адмирал Свифт.

Он также заявил, что каждый американский военный присягает в верности своему главнокомандующему.

С.С.

