За полгода в России предотвращены 12 терактов

2017-07-27 12:04 | www.trend.az | 4

Количество случаев содействия терроризму, вербовки и финансирования терроризма возросло на 60% в первом полугодии в России: необходимо усилить противодействие экстремистским акциям в период избирательной кампании, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, передает РИА Новости.

"В условиях общего снижения преступлений террористического характера на 14%, на 60% возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации и финансирования терроризма", - сказал Буксман на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы за первое полугодие. Он отметил, что за полгода на стадии приготовления и покушения было предотвращено 12 терактов.

Буксман подчеркнул, что теракт в Санкт-Петербурге "еще раз показал необходимость постоянного анализа эффективности мер, которые принимаются для предотвращения глобальных угроз". "Прокуроры должны продолжить работу по выявлению и блокировке в сети интернет-ресурсов с экстремистскими призывами, удалению экстремистских материалов", - сказал он. Буксман подчеркнул, что должен быть задействован весь опыт противодействия экстремистским акциям в период избирательной кампании.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадали более 50.