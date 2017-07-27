Несравненная Патрисиа Каас вновь выступит во Дворце Гейдара Алиева

2017-07-27 12:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Дворца Гейдара Алиева 18 октября состоится концерт всемирно известной французской певицы Патрисии Каас, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В мае 2014 года Патрисиа Каас выступила с концертом под названием "Kaas Chante Piaf" ("Каас Поет Пиаф"), посвященным памяти французской дивы Эдит Пиаф. Элегантная и эмоциональная женщина с голосом, потрясающим воображение, хрупким телосложением и взглядом, полным магического магнетизма, подарила бакинцам по - настоящему незабываемый вечер.

И на этот раз гостей ожидает незабываемое шоу несравненной Патрисии Каас, которая представит свои лучшие композиции.

(Автор: Вугар Иманов)