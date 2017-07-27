Посольство Израиля выразило отношение к обращению Лапшина

2017-07-27 12:09 | www.apa.az | 4

Посольство Израиля в Азербайджане выразило отношение к обращению блогера Александра Лапшина о передаче его в эту страну.

Как сообщили АПА в посольстве, у каждого гражданина Израиля есть право на подобное обращение. Однако наряду с этим в посольстве отметили, что цель встречи представителей посольства и Лапшина названа не будет: «Это личное дело Александра Лапшина, и мы не можем говорить об этом».

Напомним, 26 июля А.Лапшин обратился с письмом в посольство для экстрадиции его в Израиль.

Отметим, 20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям был объявлен приговор, согласно которому Александра Лапшина лишили свободы на 3 года.

Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.

Напомним, ранее прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе проведенного 19 июля судебного заседания Александр Лапшин произнес в суде последнее слово. В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он сказал о своем сожалении, что нанес моральный урон азербайджанскому народу: «Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал к себе только хорошее отношение».

Имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).