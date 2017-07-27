В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения - ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 12:20 | www.apa.az | 3

В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.

Об этом АПА сказал главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.

По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.

***

11:51

В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.

Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.