Военнослужащие Азербайджана прибыли в Москву

2017-07-27 12:21 | www.apa.az | 3

Военные повара Вооруженных сил Азербайджана прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ближайшие дни команды Азербайджана, Беларуси, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктаж, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.



29-го июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.