Проармянский конгрессмен настаивает на помощи НПО, обучающей армянских оккупантов минировать азербайджанские территории

2017-07-27 12:22 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Проармянский конгрессмен настаивает на помощи британской неправительственной организации HALO Trust, обучающей армянских оккупантов минировать азербайджанские территории.

Накануне в ходе слушаний подкомиссии Палаты представителей Конгресса США на тему «Обсуждение бюджета для Европы и Евразии в 2018 финансовом году» член комиссии по внешним отношениям Палаты и, конечно, член группы по армянским вопросам, конгрессмен Бред Шерман призвал США поддержать процесс разминирования в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе. Об оккупации которого, он, впрочем, как и всегда, "забыл" упомянуть. Также как и о том, что помощь предоставляется организации HALO Trust, которая руководит НЕЗАКОННЫМИ работами по разминированию, на что Азербайджан, на чьей территории (признанной, в том числе и США азербайджанской) идет так называемое разминирование, согласия не давал.

То, почему в разминировании азербайджанской территории, оккупированной Арменией, заинтересован проармянский конгрессмен, очевидно. Процесс разминирования, в котором, по признанию самой организации на ее сайте, задействованы жители Нагорного Карабаха, привьет армянским оккупантам, в частности представителям военных структур, навыки, которые могут быть, и, скорее всего, будут использованы против Азербайджана на оккупированных территориях.

Именно из-за этой угрозы было принято решение о закрытии в сентябре Офиса ОБСЕ в Ереване, который так же, как и HALO Trust, приступил к работам по разминированию на азербайджанских территориях, не имея на то ни мандата, ни согласия азербайджанской стороны.

Деятельность британской НПО вообще вызывает множество закономерных вопросов и заставляет сомневаться в ее мирной, как она заявляет, миссии на оккупированных азербайджанских территориях. Хотя сотрудничество с оккупантом уже само по себе не вяжется с понятием «мирной» миссии.

Особенно обращает на себя внимание то, как НПО подает информацию о своей нелегитимной деятельности на собственном сайте, где оккупированный Арменией Нагорный Карабах упоминается как отдельное и самостоятельное государство, а не в составе Азербайджана, что противоречит резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и всем нормам международного права. Кроме того, на карте представлено армянское название столицы азербайджанского региона, а не международно-признанное географическое название Ханкенди. Более того, границы оккупированного Нагорного Карабаха распространяются почему-то еще и на другие прилегающие семь районов Азербайджана, которые также находятся под оккупацией Армении, а азербайджанские районные центры представлены под армянскими топонимами (Мардакерт, Мартуни, Гадрут).

Понятно, что в создании раздела о нелегитимной деятельности НПО в оккупированном Нагорном Карабахе на сайте www.halotrust.org британской НПО активно помогали армянские друзья, которые не в первый раз пытаются переписать не только историю, но и географию в угоду собственным интересам.

Баку не раз обращал внимание мировой общественности на незаконную деятельность британской организации. В 2011 году Баку не предоставил разрешения на провоз оборудования этой НПО в Афганистан через территорию страны.

В тот период заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов сообщил журналистам, что он дал указание соответствующим организациям запретить передачу оборудования и автомобилей «HALO Trust» через страну, так как организация включена в «черный список» Баку из-за незаконной деятельности в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана.

Правда, этот инцидент не остановил НПО в ее незаконной деятельности и не повлиял на угрожающую безопасности незаконную деятельность ее саперов на азербайджанских территориях.

Однако вернемся к просьбе конгрессмена Шермана. Удивительно, что представитель властей США, не просто страны, живущей по принципам международного права, а страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая призвана решать, а не усугублять нагорно-карабахский конфликт, с такой готовностью участвует в очередной армянской провокации.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend